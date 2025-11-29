Hallan a un hombre sin vida en plaza Gurruchaga

La mañana del sábado comenzó de manera trágica para los vecinos de la **plaza Gurruchaga**, tras el hallazgo de un hombre sin vida en ese espacio público. Todo ocurrió cuando la zona comenzaba a tener mayor movimiento y algunos vecinos advirtieron la presencia de una persona tendida en el suelo.

Alarmados por la situación, llamaron al **911** para solicitar asistencia. “No se movía, estaba como duro”, relató una vecina que compartió la información a través de **El Tribuno WhatsApp**.

Minutos después, personal del **Samec** llegó al lugar y constató que el hombre, un adulto mayor, había fallecido. De inmediato se procedió a **preservar la escena**, con la intervención de efectivos de **Criminalística**.

También tomó participación la **UGAP (Unidad de Graves Atentados contra las Personas)**. Por el momento, se **desconocen las causas del deceso**.

