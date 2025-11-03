Comenzó el juicio contra el cajero acusado de fraude en la Caja de Abogados de Salta

Este lunes inició el juicio contra Sergio Luis López, cajero de la Caja de Seguridad Social para Abogados de Salta, acusado de administración fraudulenta por presuntas maniobras irregulares en el cobro de expedientes. El proceso está a cargo del Tribunal Colegiado integrado por los jueces Pablo Farah, Paola Marocco y Eduardo Sángari, y se prevé que se extienda hasta el próximo viernes 7 de noviembre.

La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal, mientras que la querella actúa en representación de la Caja de Abogados, entidad que impulsó la denuncia inicial.

El acusado no quiso declarar

Durante la primera audiencia, se dio lectura al requerimiento de elevación a juicio presentado por la Fiscalía y a la acusación de la parte querellante. Luego de los planteos técnicos de las partes y de la resolución del tribunal, el imputado optó por no declarar.

El caso se originó tras la denuncia de irregularidades detectadas por el área contable de la institución, que advirtió que López recibía pagos y posteriormente anulaba los recibos sin justificación, generando que en los registros informáticos persistieran deudas pendientes, pese a que los clientes contaban con comprobantes válidos.

Como parte de la investigación preliminar, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) elaboró un informe pericial contable de más de 800 páginas, en el que se corroboraron las irregularidades denunciadas y se documentaron las operaciones que habrían provocado perjuicios económicos a la entidad.