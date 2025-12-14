Narco atropelló a varios gendarmes

Un operativo policial se llevó a cabo el viernes, dando inicio en Urutaú, departamento Copo, finalizando en la provincia del Chaco, luego de una intensa persecución que involucró a fuerzas provinciales y federales.

El protagonista fue un hombre de 30 años que fue detenido tras emprender un violento intento de fuga que puso en riesgo la vida de varios uniformados.

El episodio comenzó cuando el sospechoso desoyó un control vehicular dispuesto en el paraje Urutaú.

Posteriormente, logró evadir otro control de Gendarmería en Monte Quemado, momento en el que embistió a dos gendarmes. Uno de ellos sufrió fracturas en sus miembros superiores.

Tras el incidente, se inició una persecución que se prolongó por la ruta nacional 16. Luego la intempestiva huida llevó al conductor a cruzar el límite interprovincial, y evadir un tercer control ubicado en Río Muerto. Ya en territorio chaqueño, vecinos de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, observaron cómo la camioneta involucrada ingresaba a un galpón, donde el hombre abandonó el vehículo e intentó continuar la fuga a pie. Sin embargo, fue rápidamente interceptado por agentes de Tránsito y Seguridad Vial Interior, quienes lo detuvieron a pocos metros.

La sorpresa llegó al inspeccionar la carga que transportaba el hombre. Entre los objetos hallados se encontraba un banco de cemento de tipo jardín, que se había roto por los bruscos movimientos del vehículo, dejando ver un envoltorio de nylon transparente. Tras la revisión, se confirmó que se trataba de cocaína: 90,128 kilogramos.

El sujeto , la droga y la camioneta quedaron a disposición de la justicia federal.