Copa Intercontinental
Rotonda de Limache
Patos
Gimnasia y Tiro
Presupuesto 2026
Sesión en la Cámara de Diputados de la Nación
Policiales

VIDEO. Violento enfrentamiento entre bagayeros y Prefectura en Aguas Blancas: piedras y disparos, tras el secuestro de mercadería

Los efectivos incautaron parlantes en un paso no habilitado y fueron atacados con piedras, por lo que respondieron con disparos. Un integrante de la fuerza fue herido.
Miércoles, 17 de diciembre de 2025 18:58
A una semana de Nochebuena, la frontera argentina está más caliente que nunca. Los bagayeros intentan ingresar mercadería ilegal al país prácticamente a toda hora y este miércoles hubo un violento enfrentamiento que involucró a los contrabandistas y a integrantes de Prefectura Naval Argentina. Los efectivos secuestraron parlantes en un paso no habilitado y fueron atacados con piedras, por lo que respondieron con disparos. Un integrante de la fuerza fue herido.

 

Un video que circuló en las redes sociales muestra parte del procedimiento y del violento enfrentamiento. En uno de los pasos, los efectivos pararon a una persona que llevaba parlantes e intentaron secuestrarle el cargamento, pero esta persona se resistió y agredió a un uniformado con piedras. Otros bagayeros se sumaron al ataque y provocaron daños al móvil de Prefectura. Estos reaccionaron con los disparos disuasivos.

El principal agresor huyó del lugar pero se le cayó su Documento Nacional de Identidad y fue identificado. Además, se logró el secuestro de 12 parlantes.

Temas de la nota

