Desmonte ilegal en Las Lajitas: detuvieron a tres sospechosos y secuestraron maquinaria

La investigación por desmonte ilegal en la zona de Las Lajitas sumó un nuevo capítulo este miércoles, luego de que tres personas fueran detenidas e imputadas por su presunta participación en tareas de deforestación sin autorización en una finca cercana a la localidad de Luis Burela. El operativo se activó tras una denuncia realizada por un vecino que advirtió movimientos sospechosos en un sector rural atravesado por la Ruta Provincial 5, territorio donde desde hace meses se intensificaron los controles ante reiterados reportes de daño ambiental.

Según informó la Policía, efectivos del Distrito de Prevención 9, unidades operativas de Las Lajitas y la Policía Rural trabajaron de manera conjunta para dar con los responsables. La denuncia permitió llegar hasta el sitio donde, aparentemente, se realizaban tareas de extracción forestal sin aval administrativo. Allí se constató la presencia de maquinaria y elementos utilizados para el desmonte.

Como parte de las medidas ordenadas por la Fiscalía Penal de Apolinario Saravia, esta mañana se concretaron tres allanamientos simultáneos en viviendas vinculadas a los sospechosos. En los procedimientos se secuestró un tractor, un carro de carga, producto forestal recientemente extraído, motosierras, herramientas y otros elementos considerados clave para avanzar en la causa.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia y serán imputados en las próximas horas. Mientras tanto, equipos técnicos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable continúan con tareas de relevamiento para determinar la magnitud del impacto ambiental generado por la intervención ilegal.

Las investigaciones se mantienen abiertas y no se descartan nuevas medidas para esclarecer la cadena de responsabilidades en un hecho que vuelve a poner en foco el avance del desmonte no autorizado en el departamento Anta.

