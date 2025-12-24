Cuatro dealers fueron detenidos en Embarcación luego que éstos fueran denunciados por el vecindario como mercaderes de la muerte joven.

Tras una intensa investigación finalmente la banda cayó. Los operativos fueron realizados en el barrio San Cayetano, donde hubo allanamientos, secuestro de dinero y drogas y cuatro detenidos.

Tras las quejas vecinales, y ante la presunción de que las personas señaladas estarían desplegando la actividad ilícita, se realizaron tareas investigativas y, en el marco de dos allanamientos, se detuvo a los sospechosos y se secuestraron microdosis de cocaína y marihuana y dinero.

La fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto, imputó a cuatro hombres de 18, 20, 23 y 24 años como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por el número de partícipes y por el lugar de comisión.

Durante la audiencia, dos de los imputados fueron asistidos por la defensa oficial y los otros dos por defensores particulares. Los cuatro se abstuvieron de declarar, se solicitó el mantenimiento de detención.

La investigación se inició a partir de un informe de la Sección de Investigación Narcocriminal 44 de Embarcación, en el que se señalaba a los acusados como sospechosos de comercializar cocaína y marihuana de forma organizada, desde dos domicilios del barrio San Cayetano.

Reunidos los elementos de convicción necesarios, se realizaron dos allanamientos simultáneos en ambos inmuebles, donde se detuvo a los sospechosos y se secuestraron estupefacientes -microdosis de cocaína y marihuana-, dinero en efectivo y celulares.