Tres detenidos, 3.600 dólares y un arma de fuego secuestrados, tras el millonario robo a una empresa de Embarcación

En las últimas horas, tres personas fueron detenidas en el marco de una investigación llevada adelante por la Policía de Salta, a través de la Subdirección General de Investigaciones, en una causa por robo calificado en poblado y en banda.

El procedimiento incluyó una intervención en la vía pública y la realización de tres allanamientos, como resultado de una investigación iniciada tras la denuncia del damnificado. Según se informó oficialmente, el hecho ocurrió el pasado lunes, cuando se produjo la sustracción de dinero desde un depósito de agroquímicos ubicado en la zona.

A partir de la denuncia, los investigadores reunieron distintos elementos que permitieron avanzar con la causa e identificar a los presuntos involucrados. Como resultado de las medidas dispuestas por la Justicia, se concretaron las detenciones y el secuestro de diversos elementos de interés para la investigación.

Los elementos secuestrados

Durante los operativos, el personal policial logró secuestrar dinero en efectivo, un arma de fuego que presentaba pedido de secuestro en el marco de una causa de hurto, un teléfono celular y otros objetos que serán analizados para determinar su vinculación con el hecho investigado.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para esclarecer completamente lo sucedido y establecer la responsabilidad de cada uno de los implicados.

En la causa intervienen la Fiscalía Penal de Embarcación y el Juzgado de Garantías N°1, que supervisaron las medidas judiciales realizadas.

El caso

El pasado lunes, un grupo de delincuentes sorpresivamente ingresó a un depósito de una empresa agropecuaria, o de elementos para esa actividad, cuyos propietarios poco después denunciaron la sustracción de más de 16 millones de pesos, que se hallaban en una de sus oficinas.

La denuncia radicada en la localidad de Embarcación, población perteneciente al departamento San Martín señala que los delincuentes se robaron el dinero de los sueldos de los empleados de la empresa propietaria.

En la queja penal se señala que tres sujetos reventaron el portón del frente del depósito, ubicados en calle 24 de Septiembre entre Vuistaz y Buenos Aires, de la citada localidad norteña, ingresaron directamente donde estaba el dinero para el pago a los empleados y se llevaron la totalidad del dinero en apenas unos minutos, informaron las fuentes.