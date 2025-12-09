Entró a un gimnasio, desmayó a golpes al instructor y luego huyó

Un increíble suceso se produjo en el interior de un gimnasio de Carmen de Areco, Buenos Aires, cuando un hombre ingresó al lugar y atacó sin aviso a un instructor y boxeador profesional.

El salvaje ataque quedó grabado en las cámaras del lugar y se puede apreciar en los videos que el ingresado sorprende y golpea al boxeador. Tras el ataque el hombre agresor huye del lugar. La agresión provocó graves fracturas en el rostro de la víctima.

Fuentes aseguran que la víctima fue sorprendida por el agresor y tras los golpes terminó inconsciente en el suelo. Todo quedó registrado por varias secuencias de las cámaras del lugar.

El profesor del gimnasio fue brutalmente agredido primeramente por la espalda, tras quedar en inferioridad de condiciones el agresor le siguió pegando lo que le generó graves fracturas.

Todo sucedió el miércoles dentro del establecimiento. La violenta secuencia es la prueba con la que cuenta la justicia para imputar al agresor que se encuentra prófugo, todavía.

De acuerdo a lo informado por los medios locales, el profesor y boxeador profesional, Ale Acuña, estaba realizando actividades en el lugar cuando de repente fue agredido por la espalda por un sujeto que ingresó minutos antes al gimnasio.

El atacante, identificado con las siglas P.P., quien vive en la zona, lo golpeó en la cara brutalmente.

En las imágenes se puede observar como Acuña cayó sobre unas máquinas, casi desmayado, y luego fue empujado hacia el suelo, donde terminó inmóvil.

Según lo precisado por allegados a la víctima, a causa de los golpes, el profesor sufrió una quebradura en el pómulo derecho y otra en el maxilar derecho.

"Ale es un peleador profesional, él pelea solo en un ring o jaula. Le arruinó su carrera, su trabajo," expresó un amigo de la víctima al medio La Editorial CL.

Además, sostuvo que el atacante volvió a golpear en la cabeza a Acuña incluso después de haberlo dejado inconsciente.

Por la brutal secuencia y la gravedad de las lesiones, el hombre se encuentra imposibilitado de trabajar. Las imágenes, que fueron difundidas en las redes, se viralizaron y ya están en manos de la Justicia luego de que la víctima realizara la denuncia.

Los familiares de Acuña lanzaron un pedido ayuda urgente para costear los gastos de viaje a San Nicolás y la cirugía que debe realizarse hoy martes, mientras aguardan que la policía atrape al agresor que se profugó. Por el momento se desconocen las causas del brutal episodio.