Robaron ropa en pleno centro y los atraparon a los pocos metros: caminaban como si nada, pero los tenían marcados

No corrieron. No se escondieron. Salieron caminando como si nada hubiese sucedido, con una bolsa repleta de ropa robada, y creyeron que nadie los vería. Pero no contaban con que un policía los tenía en la mira.

La escena ocurrió pasadas las 18, en plena peatonal Alberdi, uno de los puntos más transitados del centro salteño. Tres personas -dos mujeres y un hombre, todos mayores de edad- fueron observadas por efectivos mientras salían de un local comercial. El apuro con el que abandonaban el negocio y la forma en que intentaban disimular lo que llevaban encendieron las sospechas de los oficiales.

A pocos metros, los uniformados los interceptaron. Al revisar la bolsa, encontraron varias prendas de vestir que acababan de ser sustraídas del comercio. Los sospechosos no pudieron justificar la tenencia de la mercadería, y el encargado del local confirmó de inmediato que se trataba de productos robados.

Los tres fueron demorados en el lugar y luego trasladados a sede policial, mientras que los artículos fueron recuperados y secuestrados como evidencia. La Fiscalía Penal 2 tomó intervención en el caso y ahora deberá avanzar con las actuaciones judiciales.

El patrullaje preventivo en zonas clave busca anticiparse a los delitos en sectores comerciales y de alto tránsito, donde se multiplican los intentos de hurto al descuido o en modalidad “mechera”.

La vigilancia se intensificará en los próximos días, teniendo en cuenta que con el inicio de las vacaciones de invierno miles de turistas llegarán a la ciudad. Y los oportunistas de siempre ya están al acecho, buscando el mínimo descuido para aprovechar el momento y cometer el ilícito.