Investigan si un trágico incendio fue intencional

La madrugada de ayer se tiñó de tragedia en el barrio Castañares, al norte de la capital salteña, cuando un incendio de grandes proporciones consumió por completo una vivienda y habría causado la muerte de un hombre.

Fuentes policiales confirmaron que alrededor de la 1.30, vecinos de la zona alertaron a través del Sistema de Emergencias 911 sobre un foco ígneo que se expandía rápidamente. En minutos, las llamas cubrieron toda la estructura. Dotaciones de Bomberos de la Policía de Salta y efectivos policiales llegaron al lugar, pero poco pudieron hacer para salvar el inmueble, que terminó reducido a escombros y cenizas.

Tras lo ocurrido en la jornada de ayer, peritos y especialistas en incendios trabajaron para establecer el origen del siniestro. No se descarta la hipótesis de que haya sido intencional, lo que convertiría el caso en un presunto homicidio. Según trascendió, se investigará si existieron acelerantes o elementos inflamables que hayan potenciado la velocidad de propagación del fuego.

La noticia sacudió a los vecinos y familiares de la víctima, que se congregaron en el lugar, consternados. "Nunca pensamos que algo así pudiera pasar acá, menos con tanta violencia", expresó una residente.

Contexto preocupante

El hecho ocurre en un momento en el que Salta atraviesa una temporada crítica en materia de incendios. La combinación de sequía, vientos y temperaturas elevadas, propia de esta época del año, facilita la propagación de las llamas y complica las tareas de control. Aunque la mayoría de los siniestros se vinculan a descuidos o prácticas peligrosas como las quemas de pastizales, cada vez más casos muestran indicios de intencionalidad, lo que abre un escenario mucho más grave.

En paralelo, la provincia enfrenta un incremento en los hechos violentos y homicidios, algunos de ellos con características planificadas y alto grado de brutalidad. Un incendio intencional que provoque una muerte no solo es un delito contra la propiedad, sino que se encuadra como homicidio, lo que eleva la magnitud penal y social del hecho.

Investigación en marcha

La Fiscalía Penal interviniente ordenó la realización de pericias técnicas y la toma de testimonios a vecinos y allegados. También se revisarán cámaras de seguridad cercanas para determinar si hubo movimientos sospechosos previos al inicio del fuego. El cuerpo hallado entre los restos calcinados de la vivienda será sometido a autopsia para confirmar su identidad y establecer la causa exacta de muerte.

Mientras, la comunidad de Castañares permanece en estado de shock, no solo por la pérdida humana y material, sino también porque haya sido provocado.