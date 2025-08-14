Mujer hallada sin vida en Morosini: "No podemos confirmar si hay personas involucradas. Esperamos la autopsia"

El comisario Cristian Aguilera brindó detalles sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 52 años en su vivienda de barrio Morosini, en la ciudad de Salta. La víctima había sido denunciada como desaparecida el 7 de agosto por familiares, aunque su ausencia databa del 4 de agosto.

“Ante la denuncia del extravío de la persona, hace aproximadamente una semana y media, en realidad la denuncia por extravío fue erradicada el día 7 de agosto. Fueron familiares, una persona de 52 años, una femenina, quien daba cuenta de que faltaba desde el día 4 de agosto. En estos días, realizando las investigaciones correspondientes a cargo de la UFEM, a cargo de la doctora Sodero, se logró el hallazgo del cuerpo sin vida de esta mujer”, explicó Aguilera.

El jefe policial agregó: “Dadas las características del hecho, obviamente se le dio intervención también a la Fiscalía Especializada, quien dispuso que el Cuerpo de Investigaciones Fiscales realice todo el reglamento en el lugar y el traslado del cuerpo de esta mujer al servicio de esta Naturaleza Forense para las correspondientes autoridades. En estos momentos se siguen practicando diligencias con respecto a esta situación. Lo cierto es que tenemos que mencionar que esta mujer fue hallada en su vivienda y está confirmado ya por el Ministerio Público Fiscal de que se trataría de esta mujer de 52 años con denuncia previamente por extravío en la vivienda”.

Aguilera relató que el personal policial “mientras realizaba algunas diligencias de rigor, coordenada obviamente por la Fiscalía Interviniente, se da el hallazgo de esta persona y se le da intervención a la UFEM para que tome medidas necesarias en este caso. Bueno, no lo podemos determinar nosotros, todas las pericias correspondientes a esta situación la va a determinar el Cuerpo de Investigaciones Fiscales con los indicios correspondientes y las pericias necesarias para determinar solamente la lata de muerte y las circunstancias en las cuales rodearía el fallecimiento de esta persona”.

Consultado sobre si había signos de violencia o desorden en el domicilio, respondió: “No, no tenemos información de que se haya cometido algún ilícito en el interior del domicilio, pero de todas maneras al tener el hallazgo de una persona sin vida, femenina o mujer, se activa el protocolo correspondiente y se hacen todas las diligencias que tienen que, para determinar o descartar si hubo una comisión de delitos previamente en las circunstancias de esta mujer”.

En relación al lugar del hallazgo, el comisario indicó: **“¿Y el cadáver estaba en la planta alta donde vivía? También residían en planta baja, nadie vio nada extraño. También, exactamente, había otras personas que residían en esta vivienda, así que, bueno, familiares y son los que irrescaban la denuncia previamente”.

Sobre posibles implicados, aclaró: “No, no, no podemos confirmar si hay personas involucradas por este hecho, se está realizando la investigación correspondiente y seguramente el Ministerio Fiscal dará la información a su cuenta”.

Finalmente, Aguilera reconoció que la situación es llamativa: “¿Es extraño que ni los familiares ni en el operativo puedan haber encontrado el cuerpo que estaba en el mismo lugar donde vivía? Sí, bueno, son circunstancias que se van a ir esclareciendo a medida que avance la investigación. Así que, bueno, la primera información que tenemos con respecto a esto es esta, que se encontró el cadáver de esta mujer denunciada el 7 de agosto como extraviada, faltaba su hogar desde el día 4 y después todas las circunstancias que rodean a este hallazgo se van a ir esclareciendo a medida que avance la investigación”.



