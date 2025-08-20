VIDEO. Ruta 68: un camión volcó y palets de vino quedaron tendidos sobre la calzada

Un camión que transportaba palets de vino volcó su carga en la mañana de este miércoles sobre la ruta nacional 68, a la altura del kilómetro 70. El hecho ocurrió cerca de las 11 cuando el vehículo, que circulaba de sur a norte, perdió el control en una curva y terminó esparciendo la mercadería sobre la totalidad de la calzada.

A pesar del impacto, no se registraron personas lesionadas. En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría La Viña y de la Policía Vial, quienes realizaron tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito afectado por la presencia de la carga sobre la ruta.

Las causas del siniestro aún no fueron determinadas. personal de Criminalística tomó intervención para establecer las circunstancias que llevaron al conductor, un hombre de 41 años, a perder el control del rodado.

El tránsito en la zona permaneció reducido mientras se llevaban adelante las tareas de despeje y peritaje correspondientes.