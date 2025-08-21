Orán: Un efectivo policial mató a su pareja y luego se disparó en la cabeza

Un trágico hecho ocurrió en la noche del miércoles en la ciudad de San Ramón de la nueva Orán, donde una pareja de efectivos de la Policía de Salta, que se encontraban prestando servicio en la base de Drogas Peligrosas, y que al parecer mantenían una relación amorosa, habrían tenido una fuerte discusión que terminó de la peor manera. Según trascendió extraoficialmente, tras discutir acaloradamente, el agente sacó su arma y le disparó a quemarropa a la mujer y luego se pegó un balazo en la cabeza. La joven murió en el acto, mientras el hombre fue trasladado al hospital local donde falleció dos horas después.

Sin dudas, otro hecho de sangre que conmociona al norte provincial. Esta vez los protagonistas fueron efectivos policiales.

Todavía no hay información oficial al respecto, por lo que el CIF se encuentra trabajando en el lugar.