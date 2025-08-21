Graves incidentes en el duelo Independiente vs. U. de Chile: un hincha cayó al vacío

El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile en Avellaneda se vio empañado por los incidentes provocados por la parcialidad visitante, que luego derivaron en una cacería de la barra disidente del Rojo a los trasandinos que quedaban en el sector.

Ubicados en un sector de la Tribuna Sur Alta, según consignó la transmisión de DSports, los chilenos violentaron un cuarto de limpieza, rompieron los baños, arrancaron butacas y transformaron todo el material en proyectiles, a los que agregaron palos de escoba y botellas. Así, fueron agrediendo en continuado a los hinchas del Rojo de las bandejas inferiores a lo largo del primer tiempo. También incendiaron los asientos y tiraron bombas de estruendo.

La imagen más impactante de la noche de terror en Avellaneda fue capturada por una cámara: el momento exacto en que un hincha del equipo chileno cayó al vacío desde la Tribuna Pavoni Alta.

Según supo Noticias Argentinas, periodistas que se encontraban en el campo de juego afirmaron haber visto "gente que se tiró de la tribuna, y otra a la que tomaron e hicieron caer", lo que sugiere que no se trató de un accidente, sino de una agresión directa en medio del ataque de la barra local.

Guerra de barras: cómo se desató el caos

El encuentro, que estaba igualado 1-1 al comienzo del segundo tiempo, se detuvo por una escalada de violencia que las autoridades no lograron controlar.

El origen: Los incidentes comenzaron cuando hinchas de la U. de Chile, ubicados en la tribuna alta, robaron y prendieron fuego una bandera de la parcialidad local y arrojaron todo tipo de proyectiles, incluyendo un hierro de más de un metro.

Los incidentes comenzaron cuando hinchas de la U. de Chile, ubicados en la tribuna alta, robaron y prendieron fuego una bandera de la parcialidad local y arrojaron todo tipo de proyectiles, incluyendo un hierro de más de un metro. El pedido de la "barra": Ante la agresión y la falta de respuesta, los hinchas de Independiente comenzaron a cantar pidiendo la intervención de su propia barra brava para "defenderlos".

Ante la agresión y la falta de respuesta, los hinchas de Independiente comenzaron a cantar pidiendo la intervención de su propia barra brava para "defenderlos". La escalada: La llegada de la barra de Independiente "agravó los problemas", desatando corridas y agresiones masivas contra los hinchas chilenos que quedaban en el estadio, momento en el cual se produjo la caída del simpatizante.

La llegada de la barra de Independiente "agravó los problemas", desatando corridas y agresiones masivas contra los hinchas chilenos que quedaban en el estadio, momento en el cual se produjo la caída del simpatizante. Falta de seguridad: Durante los incidentes más graves, se destacó la notoria ausencia de la Policía para controlar la situación dentro de la tribuna.

El partido fue suspendido por el árbitro, pero el resultado deportivo quedó completamente opacado por la brutalidad de la violencia, las impactantes imágenes de la caída del hincha y los serios cuestionamientos sobre el operativo de seguridad.