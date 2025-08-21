PUBLICIDAD

21 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
caso diego
Cámara de Diputados de la Nación
Corte de luz en Salta
Corte de Ruta Nacional 34
Crimen en Orán
Salta
Cámara de Senadores
Paro de colectivos en Salta
Elecciones Salta 2025
General Mosconi
Policiales

Tragedia en Mosconi: murió una mujera mayor en un incendio que consumió su vivienda

Una mujer de 80 años perdió la vida en un voraz incendio que destruyó su casa de madera en el barrio 8 de Diciembre. La rápida acción de los bomberos evitó que las llamas se propagaran a otras viviendas. 
Jueves, 21 de agosto de 2025 17:59
Una mujer de 80 años falleció tras el incendio de su vivienda. Foto: captura de video Mosconi TV /Julio Rojas
Una adulta mayor de 80 años, identificada como Paula Guerrera, falleció este jueves por la mañana a causa de un incendio que consumió por completo su humilde vivienda de madera en el barrio 8 de Diciembre, en la localidad de General Enrique Mosconi. 

El siniestro, que ocurrió antes de las 9 de la mañana, generó conmoción entre los vecinos, quienes no pudieron hacer nada para salvar a la víctima.

 

“Cuando veo el humo vine corriendo, se me salió el alma, pensé en mis hijos, lamentablemente era mi vecina, pobrecita, ella estaba enferma desde hace días, estaba en cama”, relató entre lágrimas una mujer a las cámaras de Mosconi TV.

Captura de video de Mosconi TV

Los bomberos llegaron rápidamente al lugar y lograron controlar las llamas, evitando que el fuego se extendiera a otras casas cercanas, según expresaron otros vecinos que se encontraban consternados por lo sucedido. 

Sin embargo, la casilla de madera donde vivía Paula fue completamente destruida por el incendio.

Captura de video de Mosconi TV

La víctima fue identificada como la madre del director de Tránsito de la Municipalidad de Mosconi, quien se presentó en el lugar, en medio de un clima de profundo dolor. 

Captura de video de Mosconi TV

Las imágenes del trágico suceso fueron captadas por diversos medios locales, incluyendo Mosconi TV, y reflejan la tristeza que embarga a la comunidad.

Las autoridades investigan las causas del incendio.
 

