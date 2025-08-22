Choque en avenida Discépolo: motociclista terminó hospitalizado con una pierna fracturada

Un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de avenida Discépolo y calle Ángel Vargas, en la zona sur de la capital salteña, terminó con un motociclista gravemente herido. Según informó la Policía de Salta, el siniestro sucedió cuando un automóvil que circulaba por la avenida giró hacia calle Vargas y fue impactado en su parte trasera por una motocicleta de 110cc, en la que se desplazaban un hombre y una mujer.

El conductor de la moto, que llevaba a su pareja como acompañante, sufrió una fractura en una pierna producto del violento golpe contra el vehículo. Fue asistido en el lugar por profesionales del Samec y luego trasladado al Hospital San Bernardo, donde quedó en observación. Su pareja, en tanto, no sufrió heridas de consideración y acompañó a su esposo al nosocomio, aunque permanecía en estado de shock.

En la escena trabajaron peritos de Criminalística para determinar la mecánica del siniestro. Una de las hipótesis que se analizan es si el conductor del automóvil dio aviso del giro mediante las luces de señalización, o si lo hizo sin advertir al motociclista. También se investiga si la moto circulaba a una distancia prudente, dado que muchos choques de este tipo ocurren por circular demasiado cerca de los vehículos.

Fuentes policiales confirmaron que ambos ocupantes de la moto llevaban puesto el casco reglamentario, aunque no trascendió si se realizaron los test de alcoholemia a los involucrados.