Primera semana de juicio por Leonel Francia

Pasó la primera semana del juicio que se lleva a cabo en la Sala I del Poder Judicial de Salta capital, el debate es contra Lidia Raquel Cardozo, acusada de matar a su hijo Leonel Frnacia de 11 años. Durante la jornada del viernes pasado declararon dos vecinas del barrio, la médica que lo recibió al niño en el hospital y un efectivo de la Unidad de Investigación, quien reprodujo videos obtenidos, correspondientes a las últimas horas con vida del menor y su ingreso al nosocomio.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Cardozo, imputada como autora del delito de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo, en perjuicio de su hijo.

Durante la jornada del viernes, declararon dos vecinas de barrio Solidaridad, una de las cuales, refiró haber presenciado hechos de violencia verbal de parte de la acusada hacia su hijo.

Brindó su testimonio también, una médica que prestaba servicios en el hospital Papa Francisco al momento de los hechos, quien confirmó que al arribar el niño al nosocomio, ya se encontraba sin signos vitales.

Un efectivo policial que revistaba en la Unidad de Investigación UGAP, quien participó de la investigación, también declaró ante el Tribunal, dando detalles de la investigación y lo acompañó de videos obtenidos donde se puede ver al menor antes de su fallecimiento y cuando es ingresado al hospital, ya sin vida.

En el transcurso de la primer semana también declararon dos albañiles que en el momento del hecho se encontraban trabajando en la casa de la imputada. Sus declaraciones complicaron a la mujer.

Los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, dispusieron un cuarto intermedio hasta mañana, para seguir con la recepción de declaraciones testimoniales.

Hecho aberrante

El hecho que se viene debatiendo en la Sala I del Tribunal de Juicio del Poder Judicial de esta capital ocurrió el 31 de agosto de 2023 en barrio Solidaridad, zona sudeste de la ciudad. Ese día, el pequeño Leonel ingresó sin vida al hospital Papa Francisco, con una grave lesión en la cabeza.

La autopsia determinó que el menor falleció por traumatismo encéfalo craneal grave por lesión punzopenetrante.

Por el Ministerio Público intervendrá el fiscal penal Santiago López Soto, titular de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. La defensa está a cargo de Mario López Escotorín. La querella es ejercida por Miguel Nicolás Fernández y Rodrigo Palacios.