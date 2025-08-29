Financiera ilegal Alyson: Tres detenidos y cuatro viviendas allanadas

Personal de la Unidad Investigación de Delitos Económicos Salta, dependiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), allanó esta mañana cuatro viviendas en la ciudad de Salta y en Rosario de Lerma.

Como resultado del operativo fue secuestrada documentación de interés para la causa. Además, ayer fueron detenidos una mujer, su pareja y el hijo de éste.

Asimismo, por requerimiento de la fiscal interina de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, el Juzgado de Garantías 3 ordenó la inmovilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales de una de las detenidas.

La intervención de UDEC inició con denuncias de distintas personas que aseguraban haber sido estafadas. De acuerdo a las primeras investigaciones, se trata de la financiera Alyson, que habría prometido retornos en intereses al cabo de una semana de entre el 60% y el 40%, con inversiones establecidas desde el millón a los dos millones de pesos.

De acuerdo a las denuncias, las comunicaciones eran organizada a través de grupos de la aplicación WhatsApp y los depósitos de dinero se realizaban presencialmente en el domicilio de los investigados y mediante transferencias bancarias.

Como suele suceder en el esquema piramidal, inicialmente los inversores recibieron lo pactado, incrementando así sus depósitos e iniciando nuevas víctimas conocidas. Sin embargo, en los últimos quince días, los responsables cortaron toda comunicación y habrían dejado a los aportantes sin su dinero.

En las próximas horas, los tres detenidos serán trasladados a la Fiscalía para audiencia de imputación.