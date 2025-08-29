PUBLICIDAD

29 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Asesino serial jujeño
Persona buscada
Combustibles
acosador
Ruta 34
Bicentenario de la Independencia de Uruguay
búsqueda de personas Salta
Pesca
roma
Milagrito 2025
Reglamento de pesca

Nuevo reglamento de pesca deportiva en Salta: lo que tenés que saber antes de salir al río

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable puso en marcha la temporada 2025-2026 con un reglamento actualizado que ya rige en toda la provincia. Incluye fechas, especies, tamaños permitidos y la obligatoriedad de contar con un permiso único.
Viernes, 29 de agosto de 2025 10:38
La pesca deportiva en Salta entra en una nueva etapa con la puesta en vigencia del Reglamento 2025-2026, aprobado mediante la Resolución 406/25 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. Esta normativa establece de manera detallada los lugares habilitados, las fechas de apertura y cierre de temporada, así como las especies, tallas mínimas y cantidades permitidas para la captura.

Uno de los puntos centrales de la nueva disposición es la exigencia de un permiso único e intransferible para todos los pescadores, requisito indispensable para poder realizar la actividad en cualquier ámbito de la provincia. La medida busca garantizar la trazabilidad de los permisos y evitar la práctica ilegal.

La Secretaría de Ambiente, en conjunto con la Policía Rural y Ambiental, será la encargada de realizar controles permanentes en ríos, diques y embalses. El objetivo es claro: preservar el equilibrio de los ecosistemas acuáticos y asegurar la reproducción de las especies ictícolas, un recurso clave para la biodiversidad y el turismo en la región.

El reglamento también detalla las sanciones aplicables a quienes incumplan las disposiciones, que van desde multas económicas hasta el secuestro de equipos y embarcaciones.

Con esta medida, el Gobierno provincial apuesta a un manejo responsable de los recursos naturales, equilibrando la práctica recreativa con la necesidad de proteger la fauna ictícola frente a la sobreexplotación.

Quienes deseen consultar los textos completos pueden hacerlo en los siguientes enlaces oficiales:

* Resolución 406/25: [Boletín Oficial, páginas 23 a 27]https://boletinoficialsalta.gob.ar/boletindigital/2025/21989.pdf)
* Reglamento completo: [Anexo Digital, páginas 12 a 24](https://boletinoficialsalta.gob.ar/anexodigital/2025/21989.pdf)

 

 

