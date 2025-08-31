Detenido por vender droga

Un joven fue detenido en Joaquín V. González, departamento Anta, acusado de comercializar estupefacientes. El procedimiento se concretó luego de un patrullaje preventivo que derivó en allanamientos en los barrios San Antonio y Facundo Quiroga, donde la Policía secuestró cocaína, dinero y otros elementos de interés para la causa.

Según informó la Dirección General de Drogas Peligrosas, efectivos de la División Investigaciones Narcocriminal realizaban un recorrido de prevención cuando, en la intersección de calle 20 de Febrero y avenida Roberto Romero, interceptaron al sospechoso. Durante la requisa en vía pública, encontraron 39 envoltorios con cocaína listos para su comercialización.

Posteriormente, con intervención de la Fiscalía Penal y el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González, se llevaron a cabo allanamientos en dos viviendas, donde se secuestraron más elementos vinculados a la investigación.

Problema que golpea

El caso se enmarca en la creciente preocupación por el avance del narcotráfico y el narcomenudeo en distintas localidades salteñas. Joaquín V. González, al igual que otras ciudades del interior, enfrenta el desafío de combatir la venta de drogas en los barrios, un fenómeno que afecta la seguridad, agrava situaciones de violencia y tiene un fuerte impacto social, especialmente entre los jóvenes.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para denunciar de forma anónima y segura cualquier actividad relacionada con la venta de estupefacientes, destacando que la participación ciudadana es clave para frenar este flagelo.