Casi 20 años después, condenan a periodistas por exhibir fotos de Nora Dalmasso desnuda

A casi 20 años de la trágica muerte de Nora Dalmasso, la Justicia condenó a América TV y a los periodistas Facundo Pastor, Guillermo Andino, Mónica Gutiérrez y Cynthia García, por la polémica cobertura que se realizó en aquel entonces, llegando a exponer la imagen del cuerpo desnudo de la mujer asesinada a sus 51 años.

El Juzgado Civil 97 de la provincia de Buenos Aires falló a favor de la familia de la víctima y los condenados deberán abonar una indemnización de 300 millones de pesos por haber difundido la fotografía del cadáver desnudo.

Este falló es el primer en contra de la cobertura mediática realizada en el noticiero “América Noticias” en el año 2007. Según la Justicia, la mediatización del caso entorpeció la investigación del crimen que se encontraba en sus primeros pasos.

Cynthia García, Guillermo Andino, Mónica Gutiérrez (y Facundo Pastor) fueron condenados.

Lo que dijo el abogado de los Macarrón

El abogado de los Macarrón, Gustavo Liebau, se refirió al reciente fallo, destacando que el juez "hizo especial hincapié en que no era necesario exhibir el cuerpo desnudo de una mujer abusada y asesinada para informar al respecto de una causa judicial".

Además, se fundamentó en el hecho de que Facundo y Valentina, los hijos de Nora, eran menores de edad en el momento de los hechos. Tenían 18 y 15 años cuando se publicaron las fotos del cuerpo de su madre, violando además el secreto de sumario.

A su vez, sostuvo que la sentencia “reconoce que se desbordaron claramente todos los límites” de la libertad de expresión.

Marcelo Macarrón, viudo de Nora Dalmasso.

Dos de los periodistas hicieron afirmaciones falsas

Según expresó el letrado, el juez reconoció que dos de los periodistas hicieron afirmaciones falsas, "es decir, expresaron supuestos hechos que nunca sucedieron, como ser una conversación telefónica entre Facundo y su padre, que supuestamente incriminaba a Facundo".

Por otra parte, señaló la importancia de la difusión de una carta que Valentina, la hija de Dalmasso, le había escrito a su padre. Los periodistas, según el Liebau, utilizaron esta carta para sugerir una relación conflictiva entre Facundo, el hijo de Nora, y su madre, lo cual era falso.

"La sentencia refleja acabadamente que la libertad de prensa se encuentra totalmente fuera de discusión, y que en este caso puntual se trató de excesos que bajo ningún punto de vista se pueden tolerar", afirmó el letrado. Además, agregó una crítica directa a los condenados: "En todos estos años los señores periodistas siguieron afirmando en el expediente cuestiones que eran falsas y nunca pidieron disculpas".