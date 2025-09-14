Roban una ambulancia y caen dentro de una pileta

Dos hombres asaltaron a mano armada a un médico y al chofer de una ambulancia en Rosario y escaparon a toda velocidad en la unidad sanitaria. Los ladrones terminaron su fuga de manera insólita al quedar incrustados en una pileta en Funes. El hecho ocurrió en la intersección de Pueyrredón y Ombú, en el barrio Mercedes.

El incidente comenzó cuando los delincuentes se apoderaron del vehículo y obligaron al conductor y al médico a bajar del mismo. En ese momento, la policía fue alertada y desplegó patrulleros para detener a los delincuentes, lo que dio inicio a una violenta persecución.

Durante el operativo, un patrullero que buscaba sumarse al despliegue volcó sobre Circunvalación y el arroyo Saladillo. Los agentes que iban dentro sufrieron lesiones de consideración y fueron hospitalizados

Los ladrones continuaron su escape hacia Funes, cuando al llegar al barrio Cantegril, quedaron atrapados en una calle sin salida. Fue en ese contexto que intentaron maniobrar dentro de una obra en construcción y terminaron incrustando la ambulancia de punta en la pileta sin agua de la casa.

Ambos hombres fueron detenidos después de abandonar el vehículo. Tras un breve tiroteo con la policía, durante el cual una agente resultó herida superficialmente, los efectivos finalmente lograron capturarlos.

Los criminales, de 31 y 32 años, fueron identificados por las autoridades, pero por cuestiones legales no se han dado a conocer sus nombres completos. Ambos fueron trasladados a la comisaría 23ª de Funes, donde quedaron a disposición de la Justicia.