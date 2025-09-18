Piden la captura internacional de un sospechoso de homicidio ocurrido en Salvador Mazza

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, encabeza una investigación por la muerte violenta de un hombre de 35 años, ocurrida en la ciudad de Salvador Mazza el pasado lunes 15 por la madrugada.

La Unidad de Investigación UGAP Tartagal lleva adelante las tareas investigativas que permitieron la individualización del sospechoso y, con autorización del Juzgado de Garantías 2 de ese distrito, se realizó un allanamiento en el domicilio de esta persona, donde se secuestraron prendas de vestir, armas blancas, de fuego y otros elementos de interés para la causa.

El sospechoso tiene pedido de detención y ante su actitud evasiva, el fiscal Vega solicitó su captura a nivel nacional e internacional a las autoridades correspondientes.