Escapó de un centro de menores en La Merced, robó un caballo y llegó al galope a Metán

Efectivos de la sección Motorizada de Metán detuvieron a un muchacho que se escapó de un centro de menores en La Merced y que en su fuga robó un caballo en Lumbreras, lo que le permitió llegar al galope a la mencionada ciudad del sur de la provincia de Salta.

Los investigadores informaron que el acusado es un joven de 16 años oriundo de Metán y que fue demorado días pasados cuando los motoristas realizaban un patrullaje preventivo por la calle Leandro Alem.

Al observar a los policías el muchacho intentó darse a la fuga y cuando le preguntaron sus datos personales se negó a aportarlos. Luego fue trasladado a la Comisaría 1, donde lograron establecer con certeza que se había escapado de un centro de menores ubicado en La Merced y que por eso estaba siendo buscado.

“Tenía una denuncia por fuga radicada por el personal del dispositivo. Luego de escaparse se fue haciendo “dedo” y en el ex peaje Aunor se le escapó a la Policía. Posteriormente robó un caballo en Lumbreras y así pudo llegar a Metán, de donde es oriundo”, confirmó una fuente policial a El Tribuno.

Intentó robar en un comercio

En sus andanzas el muchacho también intentó robar en un comercio céntrico de Metán, ubicado en la calle Güemes Este, donde su accionar quedó registrado en las cámaras de seguridad.

A la madrugada el joven primero se sentó en la puerta, luego se levantó, arrojó una piedra y no pudo romper el vidrio.

“Por sus características y la ropa, pudimos confirmar por las imágenes que se trata del mismo chico que estaba fugado del centro de menores de La Merced”, confirmó la Policía.