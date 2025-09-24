Caso Jimena Salas: Pedro Arancibia describió al "Chino" Saavedra como psicópata

En diálogo con la prensa, Arancibia cuestionó las pericias informáticas que se debatirán en el juicio y afirmó: “Uno puede dejar el teléfono en su casa y estar en la Ciudad Judicial y el teléfono sigue apareciendo en la casa. Esto evidencia una chicana o un desconocimiento absoluto de las cuestiones informáticas; eso lo explicará el perito cuando declare”.

El abogado también recordó que el crimen ocurrió al mediodía y que, horas después, Javier Nicolás Saavedra se mostró en un acto político “peinado y bañado”, lo que -según dijo- “refuerza la descripción que dieron los vecinos sobre una persona de su aspecto físico merodeando la zona”. En ese contexto, calificó a Saavedra como un “psicópata” por su conducta posterior al hecho.

Sobre la acusación a los hermanos del “Chino” Saavedra, el querellante sostuvo: “Nosotros apuntamos a la autoría material de Javier Nicolás Saavedra y dijimos que respecto de los dos hermanos vamos a ver qué surge del juicio y si acompañamos al Ministerio Público Fiscal, que sí los acusó como coautores. A partir de allí veremos si tienen algún tipo de responsabilidad”. Finalmente, subrayó que “lo que más nos interesa es que se haga el juicio en definitiva” y aclaró que, si se acredita la responsabilidad de los imputados, solicitarán las condenas correspondientes.