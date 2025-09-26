PUBLICIDAD

Rosario de Lerma
Precio del dólar
Venta de dólares
Florencio Varela
Miguel Angel Russo
Thiago Medina
FBI
Tini Stoessel
Cotización del dólar
Policiales

Condenaron al hermano del jugador Ayrton Costa por el femicidio de Agustina Aguilar

La joven mamá fue asesinada en octubre de 2023 en manos de Carlos Costa.
Viernes, 26 de septiembre de 2025 18:12
Carlos Costa, hermano del actual futbolista de Boca Juniors Ayrton Costa, fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Agustina Aguilar, crimen ocurrido en octubre de 2023 en Quilmes.

Los jueces del TOC N° 4 de Quilmes, Alberto Ojeda, Pablo Pérez Marcote e Isabel Cerioni condenaron este viernes al mediodía a Carlos Costas, de 28 años, por haber asfixiado a la joven mamá, con quien mantenía una relación.

Durante los años de investigación, tanto el futbolista como su entorno manifestaron que no se trató de un femicidio, lo que generó la presunción de que el jugador casi sea acusado del delito de falso testimonio o hasta posible encubrimiento, algo que hasta el momento no ocurrió.

En el juicio, que se inició a comienzos de septiembre, la defensa del acusado vinculó las lesiones de su cuerpo con que su cliente y la víctima consumían drogas y Agustina comenzó a convulsionar por sobredosis, momento en el que su pareja la ayudó.

Aun así, los jueces no creyeron en esa versión y lo condenaron a la pena máxima por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y por haber existido entre víctima y victimario una relación de pareja.

En la sentencia también acusaron al médico de la autopsia por falso testimonio.

