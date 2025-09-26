Mardones venció a una de las favoritas y es finalista del COSAT Grado 1 en Lima

La tenista salteña Florencia Mardones Racioppi, de apenas 14 años, escribió otra página memorable en su ascendente carrera. Este viernes logró un nuevo triunfo internacional al vencer a la peruana Vianka Carreño Quintana, quinta preclasificada del certamen, por 6-2 y 7-5, y se clasificó a la final del COSAT Grado 1 Sub 16 que se disputa en Lima, Perú.

El certamen, una de las paradas más exigentes del circuito juvenil sudamericano, se juega en las canchas del Club de Regatas Lima, y reúne a las mejores tenistas de la categoría. Florencia, si bien es jugadora Sub-14, compite en la categoría Sub-16 y ha demostrado estar a la altura al vencer a rivales mejor posicionadas en el ranking regional.

Con esta victoria, Mardones accedió a su primera final internacional en Cosat Grado 1 Sub-16 y se enfrentará mañana sábado a la máxima favorita, la peruana María Fernanda Poma Coronado, preclasificada número 1 del torneo, quien superó en semifinales a la argentina Sofía Cuoco por 6-7, 6-3 y 6-2.

De acuerdo a las estadísticas de la Confederación Sudamericana de Tenis, Mardones y Poma Coronado tienen un antecedente que favorece a la jugadora peruana. Se enfrentaron el año pasado en el Campeonato Sudamericano Sub-14, donde la peruana se impuso por 6-2 y 6-3.

En su campaña hacia la final la salteña venció a Aracely Velarde Munayco (6-3 y 7-5), Rafaela Gómez Zavala (4-6, 6-4 y 6-4), Emilia Antelo Córdova (6-4 y 6-3) y a Vianka Careño Quintana (6-2 y 7-5). La gran final contra Poma Coronado se jugará desde las 11, hora de nuestro país, en la cancha 3 del Club de Regatas Lima.

Una vez finalizada su participación en Lima, Florencia regresará a Salta para disputar el Nacional Sub-16 desde el próximo martes y posteriormente el COSAT Grado 1 de Salta, en un cierre de gira con enorme proyección competitiva. El Nacional se jugará en canchas de Gimnasia y Tiro, Jockey Club y Sporting Club.