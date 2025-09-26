PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
26 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Thiago Medina
FBI
Tini Stoessel
Cotización del dólar
Concurso de escritura
Clima en Salta
Salta
Chevrolet Spark
Florencia Mardones Racioppi
Leiva Joyas
Thiago Medina
FBI
Tini Stoessel
Cotización del dólar
Concurso de escritura
Clima en Salta
Salta
Chevrolet Spark
Florencia Mardones Racioppi
Leiva Joyas

DÓLAR OFICIAL

$1350.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Mardones venció a una de las favoritas y es finalista del COSAT Grado 1 en Lima

La tenista salteña le ganó a Vianka Careño Quintana, y mañana, desde las 11, enfrentará a la número 1 del COSAT Grado 1, la peruana María Poma Coronado, en busca de su primer título continental.
Viernes, 26 de septiembre de 2025 20:26
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La tenista salteña Florencia Mardones Racioppi, de apenas 14 años, escribió otra página memorable en su ascendente carrera. Este viernes logró un nuevo triunfo internacional al vencer a la peruana Vianka Carreño Quintana, quinta preclasificada del certamen, por 6-2 y 7-5, y se clasificó a la final del COSAT Grado 1 Sub 16 que se disputa en Lima, Perú.

El certamen, una de las paradas más exigentes del circuito juvenil sudamericano, se juega en las canchas del Club de Regatas Lima, y reúne a las mejores tenistas de la categoría. Florencia, si bien es jugadora Sub-14, compite en la categoría Sub-16 y ha demostrado estar a la altura al vencer a rivales mejor posicionadas en el ranking regional.

Con esta victoria, Mardones accedió a su primera final internacional en Cosat Grado 1 Sub-16 y se enfrentará mañana sábado a la máxima favorita, la peruana María Fernanda Poma Coronado, preclasificada número 1 del torneo, quien superó en semifinales a la argentina Sofía Cuoco por 6-7, 6-3 y 6-2.

De acuerdo a las estadísticas de la Confederación Sudamericana de Tenis, Mardones y Poma Coronado tienen un antecedente que favorece a la jugadora peruana. Se enfrentaron el año pasado en el Campeonato Sudamericano Sub-14, donde la peruana se impuso por 6-2 y 6-3.

En su campaña hacia la final la salteña venció a Aracely Velarde Munayco (6-3 y 7-5), Rafaela Gómez Zavala (4-6, 6-4 y 6-4), Emilia Antelo Córdova (6-4 y 6-3) y a Vianka Careño Quintana (6-2 y 7-5). La gran final contra Poma Coronado se jugará desde las 11, hora de nuestro país, en la cancha 3 del Club de Regatas Lima.

Una vez finalizada su participación en Lima, Florencia regresará a Salta para disputar el Nacional Sub-16 desde el próximo martes y posteriormente el COSAT Grado 1 de Salta, en un cierre de gira con enorme proyección competitiva. El Nacional se jugará en canchas de Gimnasia y Tiro, Jockey Club y Sporting Club.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD