¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
22°
28 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Especial
memes de Boca
Mundial Sub 20
Accidente en Cerrillos
mundial sub 20 chile 2025
comadrejas
Especial
memes de Boca
Mundial Sub 20
Accidente en Cerrillos
mundial sub 20 chile 2025
comadrejas

DÓLAR OFICIAL

$1350.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Choque frontal en la Ruta Nacional 50: tres personas trasladadas a hospital

Domingo, 28 de septiembre de 2025 12:26
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un accidente vial se produjo a las 3.40 de la madrugada de este domingo en la Ruta Nacional 50, antes de llegar al río Blanco, cuando una Fiat Strada y una Renault Duster impactaron de frente.

Al llegar al lugar, las autoridades constataron que uno de los vehículos había volcado a raíz del choque. Los equipos de emergencia trabajaron con herramientas hidráulicas y técnicas de estabilización para extraer a uno de los ocupantes, quien fue inmovilizado y trasladado al hospital por una ambulancia del SAMEC.

En total, tres personas fueron trasladadas para recibir un control médico más completo.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD