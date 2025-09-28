Choque frontal en la Ruta Nacional 50: tres personas trasladadas a hospital

Un accidente vial se produjo a las 3.40 de la madrugada de este domingo en la Ruta Nacional 50, antes de llegar al río Blanco, cuando una Fiat Strada y una Renault Duster impactaron de frente.

Al llegar al lugar, las autoridades constataron que uno de los vehículos había volcado a raíz del choque. Los equipos de emergencia trabajaron con herramientas hidráulicas y técnicas de estabilización para extraer a uno de los ocupantes, quien fue inmovilizado y trasladado al hospital por una ambulancia del SAMEC.

En total, tres personas fueron trasladadas para recibir un control médico más completo.