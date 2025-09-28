Choque en Avenida Tavella: una camioneta impactó a una moto y el conductor quedó hospitalizado

Este domingo, poco después del mediodía, se produjo un serio accidente de tránsito en la intersección de avenida Monseñor Tavella y Arturo Jauretche, a la altura del ingreso al barrio San Nicolás. Una camioneta Volkswagen Amarok chocó contra una motocicleta, provocando alarma entre las personas que se encontraban en la zona.

El impacto fue captado a las 12.32 por el sistema de videovigilancia del 911, lo que permitió que rápidamente llegaran al lugar efectivos policiales y agentes de Tránsito para asistir a los involucrados y restablecer el orden vehicular.

Estado de los conductores

Según fuentes oficiales, el motociclista, un hombre mayor de edad, sufrió politraumatismos y fue trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo para recibir atención médica. El conductor de la camioneta, también mayor de edad, no presentó heridas de gravedad.

Hasta el momento no se informaron oficialmente detalles sobre el estado de salud del motociclista ni se reportó la realización de test de alcoholemia a los conductores.