Terrible accidente en Cerrillos, camino a Las Palmas: cinco menores heridos

Un grave accidente se registró minutos antes de las 6 de la mañana de este domingo en la ruta provincial 88 -conocido como Camino a Las Plamas- que conecta la ruta nacional 68 con la ruta provincial 21.

Según las primeras informaciones, los cinco ocupantes de una camioneta Nissan Frontier serían menores de edad, de entre 16 y 17 años. Dos de ellos debieron ser trasladados en código rojo al Hospital San Bernardo, con diagnóstico de politraumatismos múltiples, mientras que los otros tres fueron derivados al hospital local y aguardan evaluación para una eventual derivación.

De acuerdo a fuentes que asistieron al lugar, el vehículo habría sufrido un vuelco luego de chocar contra un árbol en una curva, quedando con las ruedas hacia arriba.

En el lugar trabajan efectivos policiales para preservar la escena para los peritajes, mientras se aguarda un nuevo parte médico sobre el estado de salud de los cinco jóvenes heridos.