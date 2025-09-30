Detienen a un ladrón que era investigado

Un joven fue detenido en las últimas horas en barrio Floresta, al este de de la ciudad de Salta, luego de que una investigación policial lograra la identificación plena del sujeto, su domicilio y el auto utilizado para robar en Solís Pizarro una suma importante de dinero desde el interior de un vehículo. Hubo secuestro y detenido.

Con elementos firmes y orden judicial se allanó una vivienda en la zona este de capital, en los altos de Floresta. Efectivos del Grupo de Investigadores de los Sectores 1 y 4, en el marco de una causa por hurto calificado por la sustracción de dinero de un vehículo estacionado en barrio Solís Pizarro, detuvieron al investigado.

La investigación se inició en agosto tras la denuncia del damnificado. En ese contexto, tras las tareas de campo, lograron ubicar e identificar al sospechoso. Se allanó un inmueble en Villa Floresta, donde se secuestró un automóvil que habría sido utilizado para cometer el hecho.

Intervinieron la Fiscalía Penal de San Lorenzo y el Juzgado de Garantías 5.