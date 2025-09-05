Lo mató para vengarse de su ex: la cruel confesión del padre que asfixió a su hijo en Lomas de Zamora

El estremecedor caso de Lomas de Zamora sumó en las últimas horas un dato revelador: Alejandro Ruffo reconoció que fue él quien mató a su hijo Enzo, de tan solo 8 años, con el objetivo de vengarse de su expareja, quien le había pedido el divorcio días antes del crimen.

De acuerdo a la investigación, Ruffo asesinó al niño el 5 de agosto y luego intentó quitarse la vida, lo que derivó en su internación durante dos semanas en el hospital Gandulfo. Fue en ese contexto, mientras era atendido por los médicos, que confesó lo sucedido: “Lo asfixié para mandarle un mensaje a la mamá”.

Aunque no se trató de una declaración formal, el profesional de la salud informó lo expresado por el acusado, y esa frase quedó incorporada al expediente judicial. Tras recibir el alta, Ruffo fue trasladado a la Unidad Penitenciaria N°34 de Melchor Romero, donde permanece con prisión preventiva a la espera de la decisión del juez de Garantías N°8, Gabriel Vitale.

La fiscal de la causa, Fabiola Juanatey, solicitó que se confirme la prisión preventiva y avanzan las diligencias para robustecer la acusación en su contra.

El dolor de la madre

La mamá de Enzo expresó públicamente su dolor en redes sociales. Bajo una publicación en la que Ruffo había compartido fotos con el niño semanas antes del crimen, la mujer lo increpó con mensajes cargados de bronca y desesperación.

“Me sacaste la vida”, escribió en uno de los comentarios. En otro mensaje, agregó: “Asesino. Me sacaste la vida por creer que sos un ser superior... te vas a pudrir en la cárcel, te lo juro por Joaco que en esto no tenía nada que ver”.

La tragedia que conmociona a la comunidad de Lomas de Zamora dejó al descubierto un entramado de violencia familiar y una decisión criminal tomada como mecanismo de venganza, que hoy enfrenta a Ruffo a un proceso judicial con pruebas contundentes en su contra.