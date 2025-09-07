PUBLICIDAD

7 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Policiales

Mañana, alegatos por Leo Francia

El viernes pasado los jueces escucharon a la madre del menor.
Domingo, 07 de septiembre de 2025 00:54
Lidia Cardozo, madre de la víctima. Javier Rueda
De acuerdo a información oficial, mañana se llevarán a cabo los alegatos de las partes en el juicio que se viene llevando a cabo en la Sala I del Tribunal de Juicio por la muerte del menor Leonel Francia, de 11 años, en el barrio Solidaridad. El viernes pasado declaró la madre del pequeño, Lidia Raquel Cardozo, imputada como autora del delito de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo.

La audiencia de debate se desarrolla con tribunal colegiado integrado por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello. El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, representa al Ministerio Público Fiscal.

El viernes pasado, tras concluir la ronda de testimoniales y realizarse la inspección judicial solicitada por la defensa, la acusada prestó declaración ante el Tribunal, durante su intervención, respondió preguntas de las partes.

En su declaración, dio su versión de lo acontecido el 31 de agosto de 2023. A través de las preguntas que le fueron formuladas durante la jornada, negó haberle prodigado malos tratos verbales o físicos al menor, aduciendo desconocer la causa de las lesiones sufridas por el niño y que derivaron en su muerte.

El hecho ocurrió el 31 de agosto de 2023 en barrio Solidaridad. Ese día, la víctima ingresó sin vida al hospital Papa Francisco, con una grave lesión en la cabeza. La autopsia determinó que el menor falleció por traumatismo encéfalo craneal grave por lesión punzopenetrante.

Al concluir, se dispuso un cuarto intermedio hasta mañana, para dar lugar a los alegatos de las partes y según se prevé, dar a conocer el veredicto al finalizar la jornada.

 

