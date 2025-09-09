Psiquiatra salteña en el caso de un asesino serial

El viernes 5 de septiembre llegó a Jujuy la psiquiatra del Ministerio Público de Salta y comenzó a colaborar con las pericias a Matías Jurado. La profesional ya se juntó con el presunto asesino serial, en lo que fue la primera de una serie de entrevistas que continuarán la semana entrante,informó el medio Todo Jujuy.

La especialista se enfocará en profundizar el análisis del perfil de Jurado, tareas que servirán de complemento con los estudios que ya viene realizando el psicólogo del MPA de Jujuy, con el objetivo de avanzar en la comprensión de la motivación detrás de los hechos que se le imputan a Jurado

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) decidió ampliar la imputación contra Matías Jurado, tras confirmarse la identidad de dos nuevas víctimas. Además, solicitará la prórroga de la prisión preventiva del único detenido, que permanece alojado en el Penal de Gorriti. Además se cree que son múltiples los asesinatos cometidos por el joven de Alto Comedero en diversos meses y años, pues aún no se sabe a ciencia cierta la cantidad de víctimas que podría haber.

Los equipos de investigación realizaron más de 100 entrevistas a testigos, analizaron alrededor de 100 cámaras de seguridad y recolectaron más de 200 muestras para peritajes. La complejidad del caso obligó a sumar la colaboración de fuerzas y profesionales de distintas provincias, como Buenos Aires, Catamarca y Salta.

Pericias positivas

En los últimos días, pericias de ADN confirmaron la identidad de dos nuevas víctimas: Miguel Ángel Quispe y Juan Ponce, que se suman a los casos de Néstor Anachuri y Sergio Alejandro Sosa, ya vinculados a Jurado. De esta manera, ascienden a cuatro los homicidios agravados atribuidos al imputado.

La bioquímica Ramella detalló que de 61 muestras analizadas, 24 dieron positivo para sangre, de las cuales se obtuvieron perfiles genéticos compatibles con las víctimas identificadas. No obstante, aún permanecen abiertos dos perfiles sin correspondencia.

La causa se encuentra en etapa de Instrucción Penal Preparatoria, por lo que el MPA pedirá formalmente la prórroga de la prisión preventiva. En cuanto a su sobrino, menor de edad, se informó que permanece bajo resguardo de la Dirección de Niñez y Adolescencia, con acompañamiento familiar y asistencia estatal.

Quién es

Matías Jurado, de 37 años, reside en el barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy. Fue detenido a fines de julio tras un allanamiento en su vivienda donde se hallaron restos óseos, piel humana, ropa con sangre y elementos de combustión

La causa cobró impulso tras la desaparición de Jorge Omar Anachuri, un hombre de 68 años con discapacidad, que fue visto subiendo a un remis junto a Jurado. Cámaras de seguridad y rastreo del móvil llevaron hasta su domicilio.

En su vivienda también se encontraba su sobrino de 16 años, quien declaró que los viernes su tío llevaba personas a su casa, luego él debía irse porque "pasaban cosas malas". Esa declaración fue clave para la imputación.

Hasta el momento, cuatro víctimas fueron identificadas por pruebas genéticas, mientras se esperan los cotejos de otras 21 muestras de ADN.