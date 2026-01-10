PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
22°
10 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Autos de coleccion
Uber en salta
Agencia Provincial Salta Deportes
Corte de Justicia de Salta
Vacunación
Conflicto entre EEUU y Venezuela
Rally Dakar 2026
Clima en Salta
General Güemes
Autos de coleccion
Uber en salta
Agencia Provincial Salta Deportes
Corte de Justicia de Salta
Vacunación
Conflicto entre EEUU y Venezuela
Rally Dakar 2026
Clima en Salta
General Güemes

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Detuvieron a un hombre por intentar robar cables de un camión en General Güemes

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso fue advertido en el momento del hecho y se dio a la fuga, pero fue alcanzado a pocos metros, dentro de una vivienda abandonada.
Sabado, 10 de enero de 2026 11:41
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Durante la madrugada de este viernes, efectivos de la Comisaría 1 de General Güemes demoraron a un hombre que habría intentado sustraer cables de un camión estacionado en la intersección de las calles Gobelli y Alberdi, en el barrio Obrero.

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso fue advertido en el momento del hecho y se dio a la fuga, pero fue alcanzado a pocos metros, dentro de una vivienda abandonada de la zona.

El procedimiento concluyó con la detención de un hombre de 32 años, quien quedó a disposición de la Justicia. En el lugar se secuestraron varios cables y un cuchillo que llevaba entre sus pertenencias.

En la causa interviene el Juzgado de Garantías N.º 6.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD