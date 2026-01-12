Una noche agitada en barrio 23 de Agosto: dos detenidos tras intentar ingresar a una vivienda

La tranquilidad nocturna del barrio 23 de Agosto se vio alterada por un episodio de inseguridad que, afortunadamente, no llegó a mayores gracias al compromiso vecinal. Lo que pudo haber sido un robo consumado terminó siendo un procedimiento policial exitoso, dejando al descubierto una vez más la importancia de la vigilancia preventiva en las zonas residenciales de la ciudad.

El incidente se desencadenó cuando un llamado al Sistema de Emergencias 911 alertó sobre movimientos sospechosos en el acceso a una vivienda. Mientras la mayoría de las familias descansaban, un par de individuos intentaban forzar la entrada de un domicilio con claras intenciones de robo, generando ruidos que despertaron la alarma entre los residentes de la zona.

Al arribar al lugar, los efectivos de Seguridad Urbana constataron que los sospechosos habían ejercido violencia sobre la infraestructura del inmueble. Según el reporte oficial, se registraron daños significativos en uno de los candados de la puerta principal, una maniobra clásica utilizada para vulnerar la seguridad de las casas y facilitar el ingreso.

Tras uno despliegue por las inmediaciones, los uniformados lograron localizar e identificar a los responsables. Se trata de dos hombres, ambos de 33 años, quienes no pudieron justificar su presencia en el lugar ni el daño causado a la propiedad ajena.

Una vez controlada la situación, la damnificada se dirigió a la dependencia policial correspondiente para radicar la denuncia formal, paso fundamental para que el hecho no quede impune. La justicia ya tomó cartas en el asunto a través de la Fiscalía Penal 4, organismo que quedó a cargo de las actuaciones y determinará la situación procesal de los detenidos en las próximas horas.