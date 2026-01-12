Un control vial en Rosario de Lerma dejó al descubierto un utilitario robado en CABA

A simple vista, el movimiento en la ruta no tenía nada fuera de lo habitual. Autos que iban y venían, controles preventivos y la circulación típica de una tarde en el Valle de Lerma. Una verificación de rutina terminó revelando una historia mucho más compleja detrás de un vehículo utilitario que circulaba por la zona.

El procedimiento se realizó el domingo por la tarde sobre la Ruta Provincial 23, a la altura del kilómetro 11, en el sector conocido como El Pórtico, jurisdicción de Rosario de Lerma. Allí, personal de la División Ejidos Municipales, dependiente de la Dirección General de Seguridad Vial, llevaba adelante un operativo de control vehicular e identificación.

Durante la fiscalización de un vehículo utilitario, los efectivos detectaron una irregularidad que activó de inmediato los protocolos correspondientes. Al consultar los sistemas oficiales, constataron que el rodado registraba un pedido de secuestro vigente emitido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de una causa por robo agravado.

Ante esta situación, el conductor -un hombre mayor de edad- fue demorado en el lugar, mientras que el vehículo quedó formalmente secuestrado y a disposición de la Justicia interviniente. Según se informó de manera oficial, el procedimiento se desarrolló sin incidentes y conforme a las disposiciones legales vigentes.

Desde el área de Seguridad Vial destacaron la importancia de estos controles preventivos, que no solo apuntan a la documentación y condiciones de circulación, sino que también permiten detectar vehículos con requerimientos judiciales activos, incluso aquellos originados en otras provincias o jurisdicciones del país.

El caso quedó ahora en manos del magistrado correspondiente, quien deberá definir los próximos pasos en relación con la situación del conductor y el destino final del rodado.