Siniestro fatal en la ruta 34: una Kangoo cayó a una barranca después de de chocar con un camión y una mujer perdió la vida

Un grave accidente vial se registró este martes sobre la ruta nacional 34, a la altura del kilómetro 1520, unos 15 kilómetros antes de llegar al río Juramento. Por causas que aún se investigan, se produjo un choque casi frontal entre un camión de YPF y una camioneta Renault Kangoo.

Como consecuencia del impacto, una mujer joven que viajaba en la Kangoo perdió la vida en el lugar. Además, un menor fue trasladado de urgencia al hospital de Metán, al igual que el conductor del camión, quien también fue derivado para recibir atención médica.

La Kangoo se habría cruzado de carril

De acuerdo con las primeras informaciones, la Kangoo habría cruzado hacia el carril contrario tras la colisión y luego cayó a una barranca, quedando completamente destruida a un costado de la ruta. En el lugar trabajaban efectivos policiales, personal de emergencia y seguridad vial, mientras se aguardaba la llegada del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para realizar las pericias correspondientes.

Testimonios de personas que se encontraban en la zona señalaron que en la camioneta viajarían cinco ocupantes. Hasta el momento, se confirmó el fallecimiento de una mujer, mientras que el resto de los pasajeros fueron trasladados a centros de salud.