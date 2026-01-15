"Lacras Sociales": El duro descargo de una comerciante que fue víctima de un segundo robo en su local

Se trata del emprendimiento "Tapana Moda" ubicado en calle Lerma al 500. El mismo sufrió nuevamente un hecho delictivo y su dueña no se guardo nada al momento de exponer a los responsables: "Vagos, ladrones, lacras sociales", escribió Tamara Agüero en la cuenta de instagram del local. Sus fuertes declaraciones llegaron luego de sufrir el robo de varias remeras, en manos de una pareja y una señora que fueron captados por las cámaras de vigilancia del lugar.

El hecho se viralizó rápidamente, donde se puede visualizar como ingresa un hombre acompañado de una mujer y empiezan a mirar ciertas prendas. Al poco tiempo de haber ingresado y aprovechando que la dueña no los observaba, ocultaron remeras debajo de la vestimenta de la mujer. El video es claro, son "mecheras" como se las reconoce en el ambiente policial.

En diálogo con El Tribuno, Tamara describió que vive esta situación con mucha bronca, ya que califica al emprendedurismo como un complicado camino de alto sacrificio y entrega, donde personas como las del video "juegan con la ilusión de uno de salir adelante".

En el descargo que realiza la propietaria del emprendimiento en redes sociales, aclara que su madre (que estaba dentro del establecimiento atendiendo a los clientes) salió por un momento a otorgar un vaso de agua y en ese instante fue que los delincuentes aprovecharon para esconder las prendas de vestir que se llevaron.

Fuerte descontento

La emprendedora enfatizó en que "por culpa de lacras como estas los empleados y los dueños de locales tenemos que estar detrás de los clientes", en referencia a que ya no se puede confiar en ninguno y no saben cual puede llegar a ser un delincuente.

Además, le genera mucha bronca y con justa causa, el hecho de que estas personas que "no hacen nada para salir adelante, piensen que pueden venir y cagarse en nuestro laburo". Esto remarca un claro sentimiento de la población en general, que se encuentra harta de la impunidad que gozan los delincuentes.

Como le comentó a El Tribuno, ella agradece a familiares, amigos y clientes que contribuyeron en que el hecho tenga repercusión. De esta forma, dos emprendedoras vieron su posteo y le hicieron saber que habían sido víctimas de la misma banda de delincuentes. Así pudo enterarse que este grupo es conocido en la zona centro y pese a las denuncias que realizaron las otras dos emprendedoras, hubo una limitada acción de la policía.

Por último, la comerciante enfatiza la cuestión diciendo que no tenía problema en que las imágenes de los delincuentes se viralicen por todos lados, ya que habían tenido el descaro de entrar a su establecimiento para llevarse lo que no les pertenece.

Falta accionar policial

En comunicación con El Tribuno, la emprendedora reclamó por mayor presencia policial y que sea de forma cotidiana, y que no solamente aparezcan frente a los hechos delictivos. Le parece clave la instalación de cámaras de vigilancia y remarcó que la zona no está en un buen momento, por lo que se presta para que aparezcan "personajes complicados".

Aclaró que, hasta el momento, los hechos delictivos que se han perpretado no incluyen el uso de violencia física pero cree que se deberían tomar medidas en este momento para evitar alguna situación de ese tipo.