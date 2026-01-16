PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
16 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Julieta Valencia Donat
cerrillos
Flybondi
pesca ilegal
Abuso sexual infantil en Salta
Robo de escuela
Julieta Valencia Donat
cerrillos
Flybondi
pesca ilegal
Abuso sexual infantil en Salta
Robo de escuela

DÓLAR OFICIAL

$1470.00

DÓLAR BLUE

$1510.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Robo de escuela

Saqueo al comedor de una escuela en Castañares: detienen al sospechoso

El hecho ocurrió durante el receso escolar y afectó directamente al área del comedor. La rápida reacción vecinal y el aviso al Sistema de Emergencia 911 permitieron recuperar los elementos sustraídos y avanzar con la intervención judicial. 
Viernes, 16 de enero de 2026 07:46
Un hombre de 31 años fue detenido tras saquear el comedor de una escuela en Castañares.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El movimiento inusual en torno a un edificio escolar de la zona norte de la ciudad no pasó inadvertido. Lo que parecía una escena menor terminó revelando una situación que se repite con mayor frecuencia de la deseada: escuelas vulnerables, bienes esenciales en riesgo y la necesidad de una respuesta inmediata para evitar que el daño sea mayor.

El hecho ocurrió ayer por la mañana en Barrio Castañares, cuando una alerta ciudadana ingresó al Sistema de Emergencias 911 advirtiendo sobre la presencia de un hombre que habría sustraído elementos del comedor de una escuela. Con los datos aportados por el vecino denunciante, se activó el protocolo de intervención en el sector.

Efectivos de la Comisaría 14 realizaron un recorrido por las inmediaciones y lograron localizar e identificar al sospechoso, un hombre de 31 años, a pocas cuadras del establecimiento educativo. Durante el procedimiento, los uniformados constataron que llevaba consigo los elementos denunciados como robados.

Según se informó, los objetos recuperados consistían en dos ollas y cuatro jarras, utensilios de uso cotidiano en el ámbito escolar y fundamentales para el funcionamiento del servicio de alimentación que se brinda a los alumnos. Todo el material fue secuestrado y restituido, quedando a disposición de las autoridades correspondientes.

El hombre fue demorado y trasladado a dependencia policial mientras se cumplían las actuaciones de rigor. La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal 1, que interviene en la investigación y deberá definir los próximos pasos procesales en función de los antecedentes y las pruebas reunidas.

Más allá del procedimiento, el episodio volvió a encender una señal de alerta en torno a los robos a instituciones educativas. En este caso, la participación vecinal y la respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad fueron determinantes para evitar una pérdida mayor.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD