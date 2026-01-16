El silencio de los cerros se rompe en la ciudad: el grito de Iruya por Fernando Rodríguez

La mañana en Salta amaneció con una presencia poco habitual para un día de semana: vecinos y familiares que recorrieron cientos de kilómetros desde Iruya para hacer visible un reclamo que, aseguran, ya no puede seguir esperando. No llegaron solo con carteles y consignas; llegaron con una historia que se volvió pesada con el paso de los meses y con una certeza que los empujó a salir de su pueblo: Fernando Rodríguez sigue desaparecido y la causa no avanza.

Fernando fue visto por última vez el 9 de mayo de 2025, luego de una pelea. Desde entonces, la comunidad inició una búsqueda que se extendió cerro por cerro, casa por casa, sin resultados concluyentes. “Lo buscamos por todos lados, como comunidad. En Iruya todos nos conocemos y nadie puede decir que no sabe lo que pasó”, relató Raúl, vocero de la familia.

Con el paso del tiempo, y con la lluvia de verano aparecieron zapatillas y restos óseos que, según los familiares, pertenecían a Fernando. Las zapatillas fueron reconocidas por ellos, pero -denuncian- nunca hubo una comunicación formal de la Justicia sobre los restos hallados. “Eso es lo más doloroso: que aparezcan pruebas y nadie nos diga nada”, sostienen.

En el inicio de la causa hubo personas demoradas, jóvenes que habrían participado de la agresión previa a la desaparición. Sin embargo, todos recuperaron la libertad y no hay imputaciones firmes ni detenidos. “Todos sabemos quiénes son los sospechosos, pero están libres. Eso, en una comunidad chica como Iruya, genera miedo”, explicó Raúl.

La movilización de este viernes tiene dos momentos centrales. Por la mañana, la concentración en la Plaza 9 de Julio, donde los manifestantes buscan visibilizar el caso y denunciar lo que consideran impunidad y falta de acción judicial. Más tarde, cerca del mediodía, está previsto un encuentro con el fiscal y el procurador en la Ciudad Judicial, donde esperan recibir precisiones sobre la causa y la confirmación oficial de los restos encontrados.

“Para nosotros esto es un homicidio y una desaparición del cuerpo. No se puede mirar para otro lado”, afirmó Raúl, el vocero de la familia. La preocupación no es solo por la falta de respuestas, sino también por la seguridad de la familia. “Estamos expuestos. Los que golpearon y mataron a Fernando están libres y se mueven entre nosotros. Pedimos protección para los padres, para la hermana y para nosotros los vecinos que denunciamos esta desaparición de Fernando y damos la cara en todas las marchas y manifestaciones”, remarcaron.

En Iruya, la movilización social fue constante desde el primer día. Vecinos, amigos y familiares acompañaron cada búsqueda y cada reclamo, siempre de manera pacífica. “Nuestra comunidad es tranquila. No queremos violencia, queremos verdad. No se puede permitir que algo así quede impune”, insistió el vocero.

A casi ocho meses de incertidumbre, la familia asegura que el desgaste emocional es profundo. “Son meses de dolor, de persecuciones, de momentos muy duros. Fernando era uno más de nosotros. Esto lo vivimos como una herida abierta”, dijo Raúl.

La llegada a Salta no es un punto final, sino un paso más. “Volvemos mañana a Iruya, pero no vamos a callarnos. Vinimos a alzar la voz porque sentimos que estamos solos. Necesitamos que la Justicia actúe, y nos de una respuesta urgente a toda una comunidad que lucha para saber la verdad de lo que le ocurrió a Fernando”, concluyeron.