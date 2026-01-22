Accidente de la intendenta de Yrigoyen: viajó por su función pero iba con sus hijos

En un traslado que la propia intendenta de Hipólito Yrigoyen, Soledad Cabrera, presentó como vinculado a gestiones oficiales para el municipio, pero que realizó acompañada por sus hijos y por su hermano "aprovechando el receso escolar", la jefa comunal protagonizó durante la madrugada de ayer un siniestro vial en la Circunvalación Oeste, en un tramo afectado por las lluvias y acumulación de agua. El episodio dejó al descubierto una línea difusa entre lo institucional y lo personal que quedó planteada por la propia funcionaria en su descargo público.

El accidente ocurrió en sentido norte-sur, a la altura del predio de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes y en cercanías del club Gimnasia y Tiro, cuando la camioneta Volkswagen Amarok en la que se desplazaba despistó y colisionó contra una columna de alumbrado público, que fue arrancada de cuajo por el impacto. Cabrera y sus acompañantes no sufrieron heridas de gravedad y se encuentran fuera de peligro.

Según la información oficial, el vehículo perdió el control al atravesar un sector de la calzada con importante acumulación de agua producto de la lluvia persistente. El rodado se desvió hacia la platabanda central, donde quedaron marcadas sobre el pasto y el barro las huellas del zigzagueo en apenas unos metros, lo que evidencia la pérdida total de estabilidad en una vía donde la velocidad máxima permitida es de 110 kilómetros por hora, pero donde las condiciones climáticas exigían una conducción extremadamente prudente.

De manera preventiva, se dispuso el corte del suministro eléctrico para permitir tareas de seguridad y reparación del tendido. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Salta y personal de Tránsito municipal, que ordenaron la circulación y evitaron nuevos incidentes en un sector considerado crítico durante lluvias intensas. La camioneta fue retirada durante la madrugada.

Horas más tarde, la intendenta difundió un mensaje en sus redes sociales en el que explicó que, tras cumplir agenda de trabajo en su municipio, emprendió viaje "por gestiones vinculadas al avance de proyectos para nuestra ciudad", y que lo hizo acompañada por sus hijos y su hermano, argumentando que, al encontrarse los menores en vacaciones, suelen acompañarla para no interrumpir las actividades oficiales. Esa aclaración introdujo un elemento que excede el hecho vial y abre un interrogante sobre el carácter del traslado, al combinar un supuesto viaje institucional con un desplazamiento familiar.