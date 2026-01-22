Denuncian por abuso sexual al ex jugador de Boca Carlos Zambrano junto a otros dos jugadores de Alianza Lima

Una denuncia por abuso sexual con acceso carnal presentada en la Argentina involucra a Carlos Zambrano, ex jugador de boca juniors, y a otros dos futbolistas del club peruano alianza lima. La acusación fue realizada por una joven argentina de 22 años y ya se encuentra bajo investigación judicial.

Según consta en la presentación, el hecho denunciado habría ocurrido el 18 de enero en el Hotel Hyatt de Montevideo, Uruguay. Aunque el episodio se habría producido en el país vecino, la presunta víctima decidió radicar la denuncia en Buenos Aires, donde activó los mecanismos judiciales y sanitarios previstos para este tipo de delitos.

De acuerdo al relato incorporado a la causa, la joven llegó al hotel acompañada por una amiga tras una invitación realizada por Carlos Zambrano. En el lugar también se encontraban Miguel Trauco y Sergio Peña Flores, quienes, junto al ex defensor xeneize, fueron señalados en la denuncia. Siempre según el testimonio de la denunciante, luego de compartir bebidas alcohólicas en una de las habitaciones, habría sido agredida sexualmente por los tres futbolistas.

DENUNCIADOS. Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

Tras el episodio, la joven regresó a la Argentina y buscó asistencia médica en distintos centros de salud. Uno de ellos fue la Clínica San Juan de Dios, en la localidad bonaerense de San Isidro, donde relató los hechos a los profesionales médicos. En esa instancia, manifestó además que conservaba las prendas de vestir utilizadas durante el episodio, un elemento considerado relevante para la investigación por la posible presencia de evidencia biológica o genética.

El 21 de enero, la denunciante se presentó en el Hospital Muñiz, donde formalizó su decisión de instar la acción penal. A partir de esa presentación, intervino personal policial y se activaron los protocolos de actuación para delitos contra la integridad sexual.

La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14, a cargo del juez Rabbione, quien dispuso la apertura de actuaciones judiciales bajo la carátula de abuso sexual con acceso carnal. Entre las primeras medidas, se ordenó la intervención de la División Delitos de Violencia Sexual de la Superintendencia de Género, el secuestro de las prendas aportadas por la víctima y la solicitud de las historias clínicas de los centros médicos donde fue atendida.

Además, el juzgado dio intervención al Programa 137 de Violencia Sexual para brindar asistencia y acompañamiento a la denunciante. También se dispuso la realización de pericias médicas, conforme al protocolo vigente, que incluyen exámenes físicos, toma de muestras biológicas y otros procedimientos orientados a recolectar evidencia científica. Como medida preventiva, se ordenó la aplicación de tratamiento de profilaxis y se otorgó a la joven un botón de pánico para resguardar su seguridad.

Comunicado de Alianza Lima

En paralelo al avance judicial, el club Alianza Lima difundió un comunicado oficial en el que informó la separación indefinida de los tres futbolistas involucrados y el inicio de un procedimiento disciplinario interno.

“El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno”, señala el texto.

“La institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes y reafirma su compromiso con el respeto, la disciplina y la integridad”, agrega el comunicado.