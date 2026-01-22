Condenado por el caso Tres Palmeras

Un hombre fue condenado a tres años de prisión efectiva por un siniestro vial ocurrido el 19 de junio de 2024 en avenida Bélgica, que provocó la muerte de su acompañante. El conductor manejaba bajo los efectos del alcohol, chocó contra un contenedor y luego huyó del lugar.

El fiscal penal Santiago López Soto, interino en la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas durante la feria, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado. Allí, Alejandro Horacio Ortiz, de 49 años, reconoció su responsabilidad como autor del delito de homicidio culposo agravado por la fuga.

Con el acuerdo de las partes, la jueza de Garantías Gabriela Romero lo condenó a tres años de prisión de cumplimiento efectivo y a cinco años de inhabilitación para conducir vehículos.

El hecho

De acuerdo con la investigación, el 18 de junio Ortiz había consumido bebidas alcohólicas junto a la víctima en su domicilio y luego en un bar, hasta cerca de las 0.30. Posteriormente, al conducir un vehículo utilitario, colisionó contra un contenedor en avenida Bélgica, a la altura de Chacabuco. El impacto provocó un traumatismo craneoencefálico grave al acompañante, quien murió en el lugar.

Tras el choque, el conductor no dio aviso a las autoridades. Según se estableció en la causa, se comunicó con su esposa y se dirigió a su domicilio de calle 12 de Octubre, donde ambos planificaron deshacerse del cuerpo de la víctima y de otras evidencias vinculadas al hecho.

Por esta maniobra, Ortiz fue juzgado y condenado como autor de homicidio culposo en siniestro vial agravado por la fuga, mientras que su esposa quedó imputada como autora del delito de encubrimiento.