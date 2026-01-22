Megacontrabando de soja en Salta: mantienen la prisión del empresario Pablo Emanuel Arequipa que se fugó a Paraguay

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos de la defensa del empresario Pablo Emanuel Arequipa y confirmó la prórroga por 60 días de su detención en la causa por el millonario contrabando agravado de granos en Salta.

La decisión fue adoptada por la Sala de feria del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Alejandro Slokar y Juan Carlos Gemignani, que desestimaron el recurso presentado contra la resolución de la Cámara Federal de Salta que había ratificado la continuidad de la prisión preventiva.

Según el fallo, se mantuvo la negativa a morigerar la detención debido a que Arequipa se había fugado a Paraguay cuando iba a ser detenido, se negó a entregar voluntariamente su teléfono celular y habría eliminado elementos relevantes para la investigación.

La causa se inició a partir de una denuncia de la delegación Tartagal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y también tiene como imputado al ex diputado provincial Luis Gerónimo Cisneros

De acuerdo con la investigación, los acusados habrían transportado más de 15 mil millones de kilos de soja, trigo y maíz hacia un depósito ubicado en Salvador Mazza, cuya parte posterior desemboca en territorio boliviano, por donde habría salido la carga.

ARCA estimó que el perjuicio por aranceles de exportación evadidos durante 2024 ascendería a unos 3 millones de dólares, mientras que Casación consideró que no se acreditó arbitrariedad alguna en las decisiones previas y ratificó el alojamiento de Arequipa en la Cárcel Federal de Salta.