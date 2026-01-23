Condenado por tocar de atrás a una vendedora

Un hombre fue condenado a seis meses de prisión condicional tras comprobarse que lo denunciado por una empleada de un negocio a cerca de un abuso podía ser probado a través de registros de cámaras de seguridad.

El fiscal penal 2 de Joaquín V. González, en feria, César Saravia, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia en la que se arribó a un acuerdo de juicio abreviado para un imputado por abuso sexual simple.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 4 de septiembre en un local comercial ubicado en la intersección de las calles Alberdi y Güemes, cuando la damnificada se encontraba atendiendo al público. En esas circunstancias, el acusado ingresó al comercio, solicitó información sobre un producto y, al colocarse detrás de la empleada, realizó un tocamiento por encima de la ropa sin su consentimiento, ante lo cual la mujer reaccionó de inmediato apartando su mano y reclamándole por lo sucedido, tras lo cual el hombre continuó con su compra y se retiró del lugar.

La propietaria del comercio facilitó el acceso a las cámaras de seguridad. Del su análisis se pudo corroborar la secuencia, observándose el acercamiento del imputado por detrás de la empleada y el contacto físico indebido, así como la reacción inmediata de la mujer.

Durante la instrucción penal se incorporaron testimonios, registros fílmicos. El imputado reconoció expresamente el hecho atribuido, aceptó la calificación legal y prestó conformidad al procedimiento de juicio abreviado. El juez de Garantías Héctor Sebastián Guzmán resolvió imponerle la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional.