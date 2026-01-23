PUBLICIDAD

Policiales

Dueño del supermercado chino acusado de abuso

Los familiares de la víctima vandalizaron el negocio. La situación se desbordó y la Policía detuvo al tío y al primo de la menor tras los disturbios.
Viernes, 23 de enero de 2026 00:17
El dueño de un super chino fue acusado de abuso luego que una nena lo denunciara ante sus familiares. Hubo disturbios y destrucción de bienes en el local porteño.

El video del momento en el que el dueño de un supermercado chino acusado de abuso, manosea a la nena de 11 años en Villa Luzuriaga se dio a conocer ayer.

En las imágenes, que fueron editadas para resguardar la identidad de la víctima, se ve cuando el hombre agarra a la nena por la espalda, le cruza los brazos y la manosea.

Según se pudo saber, la mamá de la chica se enteró del supuesto hecho que habría ocurrido el lunes por la noche, después de que su hija le contara.

La menor le dijo que fue a comprar al supermercado junto a una amiga de su misma edad porque querían una gaseosa, pero les faltaban 200 pesos.

Debido a esto, se fueron del negocio y volvieron a la casa de su amiga a buscar la plata. Aparentemente, cuando regresaron a comprar, ocurrió el hecho denunciado.

Cuando fueron a exigir respuestas, el hombre se justificó al decir que creyó, presuntamente, que la menor y su amiga le habían robado mercadería.

A partir de este momento, los vecinos del barrio estallaron de bronca y tomaron represalias contra el acusado y su comercio. En la cuadra donde está ubicado el supermercado los familiares de la nena hicieron importantes disturbios.

En el lugar, vandalizaron las paredes con insultos, rompieron vidrios y tiraron estantes que estaban cerca de la puerta. El tío y el primo de la nena fueron detenidos por la Policía tras los ataques al negocio.

 

