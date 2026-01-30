Narcocenudeo en el norte: fuertes golpes en Orán y Pizarro

No fue una sirena ni un patrullero lo que marcó el inicio de estas historias, sino una sospecha persistente. En Orán, esa intuición tomó forma tras semanas de tareas investigativas; en General Pizarro, apareció en segundos, al costado de una ruta provincial. Dos procedimientos diferentes que, puestos en conjunto, permiten leer una misma realidad: el negocio de la droga se mueve tanto en barrios urbanos como en corredores viales del interior salteño.

El primer episodio se desarrolló en San Ramón de la Nueva Orán, donde la División Investigación Narcocriminal avanzó sobre una vivienda del barrio Taranto señalada como boca de expendio de drogas. Con orden judicial, los efectivos realizaron un allanamiento que culminó con el secuestro de dosis de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Como resultado del operativo, una mujer mayor de edad quedó a disposición de la Justicia. La investigación es llevada adelante por la Fiscalía Penal 2, con intervención del Juzgado de Garantías 1, y se enmarca en acciones orientadas a desarticular el narcomenudeo en zonas residenciales.

El segundo procedimiento tuvo lugar a varios kilómetros de allí, en General Pizarro, pero con una lógica distinta. Sobre la Ruta Provincial 5, a la altura del kilómetro 157, personal del Grupo de Apoyo Policial realizaba un control preventivo cuando detectó movimientos sospechosos de un automóvil y una motocicleta. Al advertir la presencia policial, los ocupantes intentaron darse a la fuga, lo que derivó en una rápida intervención.

Tras la demora de los sospechosos, los efectivos secuestraron envoltorios con un total de 2.240 dosis de droga, una cantidad que refuerza la hipótesis de transporte con fines de comercialización. En el lugar fueron detenidos cuatro hombres, quienes quedaron bajo investigación con intervención de la Fiscalía Penal de Joaquín V. González.

Aunque separados por kilómetros y modalidades, ambos operativos exponen una misma trama: el microtráfico que se instala en barrios y el traslado de estupefacientes que aprovecha rutas secundarias para su circulación. Dos escenarios distintos que confluyen en un mismo objetivo judicial y policial: cortar la cadena de venta y distribución de drogas en el interior de la provincia.