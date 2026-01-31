Intentó asesinar a su madre a cuchilladas

Un hombre fue detenido en el barrio Gobernadores Neuquinos de San Martín de los Andes, en Neuquén, tras intentar asesinar a su madre en la madrugada de ayer, informaron fuentes oficiales de esa provincia.

Según se pudo saber, el hecho ocurrió cerca de las 3 de la mañana, cuando el hombre en cuestión pateó la puerta de la casa de su madre y la derribó, provocando la caída de una heladera que la mujer había colocado como traba por temor. En el interior de la casa se encontraban la víctima, que dormía junto a su nieto, y otras dos personas que habían concurrido a acompañarla debido a los reiterados episodios de violencia.

Violencia extrema

Al ingresar, el victimario intentó torcerle el cuello a su madre y golpearla. Luego, tomó un cuchillo y le dio varios puntazos, provocándole diversas heridas para luego volver a intentar torcerle el cuello pero sin resultado.

El otro hombre que se encontraba en la vivienda, intervino y también fue agredido por el imputado con golpes en el rostro. El ataque del acusado finalizó cuando la otra mujer que estaba en la vivienda logró escapar del lugar para pedir auxilio.

Minutos después, la policía arribó al domicilio y detuvo al hombre, que se encontraba escondido en la cocina de la vivienda.

Finalmente, con el hombre detenido, se imputaron los cargos de homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa, en concurso ideal con desobediencia a la autoridad, todo en carácter de autor.

Riesgo de fuga

Además, se solicitó que el implicado quede detenido en prisión preventiva por dos meses bajo el argumento de que existe riesgo de fuga, peligro de entorpecimiento de la investigación y de la necesidad de resguardar la integridad de la víctima.

