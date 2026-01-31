Perú aprobó la extradición de “Pequeño J”, el principal acusado del triple crimen de Florencio Varela

El Gobierno de Perú aprobó este sábado la extradición a la Argentina de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, principal acusado por el triple femicidio de Florencio Varela ocurrido en septiembre de 2025. La decisión quedó formalizada a través de una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano y habilita el traslado del imputado para que sea juzgado por la Justicia argentina.

La medida administrativa fue firmada por las máximas autoridades del Ejecutivo peruano y marca un paso clave en el proceso judicial iniciado tras la detención del sospechoso en territorio peruano, luego de haberse fugado de la Argentina. Con la extradición concedida, ahora resta la coordinación entre ambos Estados para definir los aspectos logísticos del traslado, que quedará a cargo de las autoridades judiciales y de seguridad de ambos países.

Valverde Victoriano, de 20 años, se encuentra detenido desde septiembre de 2025 en un penal de la provincia de Cañete, en la región de Lima. Está acusado de homicidio agravado por premeditación, alevosía, ensañamiento y violencia de género por las muertes de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), un caso que generó una fuerte conmoción social en Florencio Varela y reavivó el debate sobre la violencia extrema contra mujeres jóvenes.

Desde el entorno judicial argentino señalaron que la aprobación de la extradición representa un avance decisivo para que el acusado comparezca ante los tribunales y se avance hacia el juicio oral. En paralelo, los familiares de las víctimas esperan que el proceso no sufra demoras y que el traslado se concrete en el menor tiempo posible.

Con esta resolución, el Estado peruano dio luz verde al pedido formal presentado por la Justicia argentina, cerrando la instancia política del trámite y dejando el caso en manos de los organismos judiciales y diplomáticos encargados de ejecutar la entrega del acusado.